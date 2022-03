Ο Ούγγρος αστρονόμος Κριστιάν Σασνέζκι έζησε μια από τις πιο συναρπαστικές ημέρες της καριέρας του όταν εντόπισε έναν αστεροειδή διαμέτρου περίπου τριών μέτρων να πλησιάζει τη Γη: δύο ώρες αργότερα, το αντικείμενο έπεσε στον Αρκτικό Ωκεανό έξω από την Ισλανδία και έγινε μόλις ο πέμπτος αστεροειδής που ανακαλύπτεται πριν χτυπήσει τον πλανήτη.

Ο διαστημικός βράχος, στον οποίο αποδόθηκε η ονομασία 2022 EB5, εισήλθε στην ατμόσφαιρα την περασμένη Παρασκευή με ταχύτητα γύρω στα 18,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, δείχνουν υπολογισμοί που ανάρτησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεώρων, ο οποίος απηύθυνε έκκληση για αναφορές τυχόν αυτοπτών μαρτύρων.

5th Earth impactor from Piszkéstető Obs: 2022 EB5

Yesterday at 19:24 UT an unknown moving objects of 17 mag was found by K. Sárneczky on images from 0.6-m Schmidt telescope. Acquired data 30 min later showed that it was going to collide with Earth in 2 hours time. pic.twitter.com/NdLUcF1MnM — Stefan Kurti (@KurtiStefan) March 12, 2022

Απελευθέρωσε ενέργεια 2 κιλοτόνων TNT, όσο μια ισχυρή συμβατική βόμβα, πιθανότατα όμως διαλύθηκε φλεγόμενος στην ατμόσφαιρα και δεν έφτασε μέχρι την επιφάνεια του ωκεανού.

Ο Σασνέζκι, αστρονόμος του Παρατηρητηρίου Κόνκολι, εντόπισε το μικρό αντικείμενο στις 11 Μαρτίου σε εικόνες τηλεσκοπίου που λειτουργεί στα όρη Μάτρα, περίπου 80 χιλιόμετρα από τη Βουδαπέστη.

Impact! When 2022 EB5 struck the Earth north of Iceland this morning, it became the 5th asteroid to be discovered prior to impacting Earth. pic.twitter.com/kYsQ40uuFq — Tony Dunn (@tony873004) March 12, 2022

Ο ερευνητής σήμανε συναγερμό και συνάδελφοί του σε άλλες χώρες έσπευσαν να παρατηρήσουν τον εισερχόμενο βράχο. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι έπεσε ανάμεσα στην Ισλανδία και τη Νορβηγία στις 11.23 ώρα Ελλάδας, δύο ώρες μετά την ανακάλυψή του.

Περίπου την εκτιμώμενη ώρα της πτώσης, παρατηρητές στη βόρεια Ισλανδία ανέφεραν ότι είδαν μια λάμψη στον ορίζοντα.

Λίγα λεπτά αργότερα, σταθμοί στη Γροιλανδία και τη Νορβηγία κατέγραψαν υπόηχους από την εκρηκτική διάλυση του βράχου στην ατόσφαιρα, οι οποίοι επέτρεψαν την εκτίμηση του μεγέθους και της ενέργειάς του.

Infrasound detection from 2022 EB5 impact off the coast of Iceland at I37NO between 2223-2227 UTC. Below is I18DK infrasound data in Greenland. Arrival near 2340 UTC. From this data yield is approximately 2-3 kT TNT. At 15 km/s, this is roughly 3-4 m diameter. @WesternU #2002EB5 pic.twitter.com/FYI9jn7zCb — Peter Brown (@pgbrown) March 12, 2022

Υπηρεσία της NASA έχει αναλάβει την χαρτογράφηση όλων των δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών με διάμετρο τουλάχιστον μερικών εκατοντάδων μέτρων, όμως ο εντοπισμός μικρότερων αντικειμένων είναι δύσκολος.

Το συμβάν της Παρασκευής ήταν μόλις η πέμπτη φορά που ένας αστεροειδής εντοπίζεται πριν πέσει στη Γη.

Ο πρώτος ήταν ένας βράχος 80 τόνων που εξερράγη πάνω από την έρημο της Νουβίας στο Σουδάν τον Οκτώβριο του 2008. Περίπου 600 μετεωρίτες, θραύσματα του αστεροειδή, βρέθηκαν αργότερα στην έρημο.

Χωρίς προειδοποίηση ήρθε αντίθετα το σημαντικότερο πιο πρόσφατο συμβάν, ο αστεροειδής των περίπου 20 μέτρων που εξερράγη πάνω από το Τσελιαμπίνσκ της Ρωσίας το 2013, με ισχύ πυρηνικού όπλου, και προκάλεσε ωστικό κύμα που τραυμάτισε πάνω από 1.500 άτομα, κυρίως από σπασμένα τζάμια.