Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σε διπλωματικό επίπεδο ανάμεσα σε Αμερικανούς και αξιωματούχους της ΕΕ για το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στην Ευρώπη ο Τζο Μπάιντεν, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουρκρανία.

Σύμφωνα με το CNN, πηγές με γνώση του θέματος ανέφεραν ότι το ταξίδι αυτό ενδεχομένως να είχε ήδη προετοιμαστεί κατά τις πρόσφατες επισκέψεις της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Γηραιά Ήπειρο.

Τίποτα δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.

Breaking on @MSNBC: The White House is discussing having President Joe Biden travel to Europe in the coming weeks, according to three U.S. officials and two people familiar with the discussions. @NBCNews

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) March 14, 2022