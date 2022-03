Ρωσική αντιπροσωπεία αναχώρησε γύρω στις 11πμ για τη Λευκορωσία, όπου θα συναντηθεί με διαπραγματευτές της Ουκρανίας για τον τρίτο γύρο συνομιλιών σχετικά με τον τερματισμό των εχθροπραξιών, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Sputnik Belarus. Όπως ανέφερε πριν από λίγο το RT στο κανάλι του στο Telegram, η ρωσική αντιπροσωπεία έχει ήδη φτάσει στη Λευκορωσία και οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες δύο ώρες (14:00 ώρα Ελλάδας).

Την ίδια πληροφορία μετέδωσε η ρωσική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη το λευκορωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Ωστόσο σύμφωνα με σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας οι διαπραγματεύσεις θα καθυστερήσουν και θα ξεκινήσουν στις 16:00 (ώρα Ελλάδας και Κιέβου). Και στους τρεις γύρους διαπραγματεύσεων οι καθυστερήσεις σε σχέση με την αρχική ώρα που ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν είναι συχνό φαινόμενο.

Ο Μικαήλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, έκανε μία ανάρτηση με τη φωτογραφία του ενώ μπαίνει στο ελικόπτερο.

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged… pic.twitter.com/ycfT9LT0tc

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022