Με κίνδυνο τη ζωή τους οι απεσταλμένοι των διεθνών ΜΜΕ καταγράφουν καθημερινά τα γεγονότα στην Ουκρανία, ώστε ο κόσμος να έχει εικόνα όσων τραγικών διαδραματίζονται.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που κατέγραψε την περασμένη Δευτέρα η δημοσιογραφική ομάδα του SkyNews, τη στιγμή που πέφτε σε ενέδρα και δέχεται πυροβολισμούς.

Οι εικόνες που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικές της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Ουκρανία μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων.

This is absolutely terrifying – Stuart Ramsay and his Sky News team were targeted by a professional Russian hit squad in Ukraine.

Amazing that cameraman Richie Mockler managed to film this despite being under heavy gunfire.

They’re safely back in the UK. https://t.co/Rs4xVuNukw pic.twitter.com/gKyIzbRNwN

— Tim Gatt (@TimGatt) March 4, 2022