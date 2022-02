Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ συμμετείχε σε μια διαμαρτυρία έξω από τη ρωσική πρεσβεία στη Μαδρίτη, για να στηρίξει τον ουκρανικό λαό.

Ο ηθοποιός, που είναι και φέτος υποψήφιος για Όσκαρ, μίλησε σε τηλεοπτικά δίκτυα την ώρα της διαμαρτυρίας και δήλωσε: «Βρίσκομαι εδώ για να εκφράσω την καταδίκη μου για τις επιθετικές ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον της Ουκρανίας.

Oscar winner Javier Bardem protesting outside the Russian embassy in Madrid.

Fair dues. https://t.co/ClcwhQMlbV

