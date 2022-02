Αναφορές στην «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου» χωρίς να προτάξει τo so called (ούτω καλούμενη), έκανε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ (επάνω, φωτογραφία αρχείου του Reuters/Costas Baltas) τις προηγούμενες μέρες, προκειμένου να δικαιολογήσει τη ρωσική παρέμβαση στην Ουκρανία και την απόσχιση – ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των δυο περιοχών της που βρίσκονται υπό την κατοχή των φιλορώσων αυτονομιστών.

Στο Κρεμλίνο παρουσία Πούτιν

Αρχικά, στις 21 Φεβρουαρίου, στο Κρεμλίνο, κατά τη συνεδρίαση υπό τον Πούτιν του Συμβουλίου Ασφαλείας, επιχειρηματολογώντας υπέρ της απόφασης για αναγνώριση από τη Μόσχα των «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ:

«Единственный конфликт, где одна из

сторон отказывается разговаривать с другой, и это полностью поддерживается Западом, — это конфликт на Востоке Украины. Возьмите Кипр: Турецкая Республика Северного Кипра, там идет переговорный процесс, ООН посредничает. Возьмите даже Мали, где сейчас у французов проблемы возникли, — правительство говорит с повстанцами. То же самое в Эфиопии. Белград — Приштина, идет диалог под эгидой Европейского союза, и все стараются помогать»

Στην ομιλία του ο Λαβρόφ είπε:

«Η μόνη σύγκρουση όπου το ένα από τα μέρη αρνείται να μιλήσει με το άλλο, και αυτό υποστηρίζεται πλήρως από τη Δύση, είναι η σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία. Πάρτε την Κύπρο: Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, υπάρχει διαπραγματευτική διαδικασία, μεσολαβούν τα Ηνωμένα Εθνη. Πάρτε ακόμη και το Μάλι, όπου οι Γάλλοι έχουν τώρα προβλήματα, η κυβέρνηση μιλάει με τους αντάρτες. Το ίδιο ισχύει και στην Αιθιοπία. Βελιγράδι – Πρίστινα, υπάρχει διάλογος υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν».

Σε συνέντευξή του

Η δεύτερη αναφορά έγινε την Τρίτη 21 Φεβρουάριου, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 1.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Λαβρόφ ανέφερε:

«Look at Cyprus. The Turkish Republic of Northern Cyprus has been unilaterally proclaimed in the north. It refuses to abide by UN Security Council resolutions, but no one is denying the representatives of Northern Cyprus the right to be part of the dialogue».

«Κοιτάξτε την Κύπρο. Η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» έχει ανακηρυχθεί μονομερώς στον βορρά. Αρνείται να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά κανείς δεν αρνείται στους εκπροσώπους της Βόρειας Κύπρου το δικαίωμα να συμμετάσχουν στον διάλογο».

Πηγή: sigmalive.com