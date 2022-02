Αρκετά άτομα κατάφεραν να φύγουν από το κατάστημα της Apple σε κεντρική πλατεία του Άμστερνταμ, όπου ένοπλος κρατά ομήρους, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ολλανδικής αστυνομίας.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η αστυνομία αναφέρει ότι δεν επιθυμεί να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για την εξέλιξη της επιχείρησης.

Update Amsterdam police:

«We still have an active hostage situation in the Apple Store and will not share information about the current situation for the safety of those involved.

Please do not publish or stream images.»#AppleStore #Amsterdam #hostage https://t.co/0c5WWZORHT

