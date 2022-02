Και ενώ η ειρήνη στην Ουκρανία κρέμεται από μια κλωστή μια μοίρα του Ρωσικού στόλου του Ειρηνικού, του Βορρά και της Μαύρης Θάλασσας βγήκαν στην Μεσόγειο και κάνουν ασκήσεις.

Το σενάριο είναι να εντοπίσουν και να κυνηγήσουν εχθρικά υποβρύχια. Στα πλοία συνδράμουν και αεροσκάφη ανθυποβρυχιακού πολέμου Il-38 τα οποία χτενίζουν τον αέρα και με τα ειδικά ραντάρ τους εντοπίζουν υποβρύχια.

Όπως ανέφερε το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας, «Στο πλαίσιο της ναυτικής άσκησης υπό την καθοδήγηση του Ανώτατου Διοικητή του Ρωσικού Ναυτικού Ναυάρχου Nikolay Yevmenov, οι ειδικές δυνάμεις μάχης πλοίων από τους στόλους του Ειρηνικού, του Βορρά και της Μαύρης Θάλασσας από κοινού με πλοία ανθυποβρυχιακού πολέμου Il-38 εξάσκησαν μέτρα για τον έλεγχο η απουσία επιτήρησης και η καταδίωξη ξένων υποβρυχίων στην καθορισμένη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου».

Τα ρωσικά πλοία παρακολουθούνται διακριτικά από πλοία του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, τα πλοία που συμμετέχουν είναι τα πυραυλικά καταδρομικά Varyag και Marshal Ustinov, οι φρεγάτες Fleet Admiral Kasatonov και Admiral Grigorovich και τα μεγάλα ανθυποβρυχιακά πλοία Admiral Tributs και Vice-Admiral Kulakov. Όλα αυτά συνοδεύονται από πολλά μικρότερα πλοία.

Επικεφαλής της μεγάλης κλίμακας άσκησης είναι ο ναύαρχος Yevmenov, ανώτατος διοικητής του Ρωσικού πολεμικού ναυτικού. Οι ασκήσεις έγιναν πρώτα στη Μαύρη Θάλασσα και συμμετείχαν 15 μαχητικά πλοία και πλοία υποστήριξης, καθώς και περισσότερα από 30 αεροσκάφη, και εν συνεχεία τα ρωσικά πλοία μπήκαν στη Μεσόγειο.

The Russian Navy, together with aviation, is looking for an «enemy» in the Mediterranean.#Putin #Moscow #Russia #Navy pic.twitter.com/VJDyDXXA5s

— Military Agent (@MilitaryAgentt) February 21, 2022