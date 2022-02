Εντελώς διαφορετική σε σχέση με την Ευρώπη είναι η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ, καθώς η περιοχή είναι στο έλεος μίας νέας αναζωπύρωσης του κοροναϊού.

Η κατάσταση στα νοσοκομεία της περιοχής είναι τραγική, καθώς πλέον δεν υπάρχει θέση για ασθενή ούτε καν εντός του νοσοκομείου.

Όπως αναφέρει μάλιστα το AFP, δύο νοσοκομεία του Χονγκ Κονγκ αρχίζουν να τοποθετούν ασθενείς σε κρεβάτια έξω από τις εισόδους τους, καθώς οι ιατρικές εγκαταστάσεις αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν το χειρότερο κύμα κοροναϊού στην πόλη μέχρι σήμερα.

VIDEO: Two Hong Kong hospitals begin placing patients in beds outside their entrances, as medical facilities struggle to cope with the city’s worst #coronavirus wave to date pic.twitter.com/9HnNFFHEgX

— AFP News Agency (@AFP) February 16, 2022