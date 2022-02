Η τουρκική κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδια για να πείσει τους πολίτες της να παραδώσουν τον χρυσό που έχουν «κάτω από το στρώμα» στο τελευταίο της σχέδιο για τη στήριξη της αξίας του εθνικού της νομίσματος, της λίρας. Ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένους, η χώρα θα ήταν πολύ καλύτερη αν είχε απλώς «αγκαλιάσει» το bitcoin.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η τουρκική κυβέρνηση έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με πέντε διυλιστήρια χρυσού για να βοηθήσει στη μετατροπή των χρυσών κοσμημάτων που παραδίδουν πολίτες, σε αντάλλαγμα με λίρες, ο οποίος πρόκειται να προστεθεί στα αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας.

Οι συμφωνίες με τα διυλιστήρια προστίθενται σε μια συνεργασία με περισσότερα από 30.000 καταστήματα χρυσού, τα οποία ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, Νουρεντίν Νεμπάτι, είπε ότι θα διαδραμάτιζαν κεντρικό ρόλο στο σχέδιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι η κυβέρνηση ελπίζει ότι το 10% του ιδιωτικού χρυσού αξίας 250 δισ. δολαρίων που εκτιμά ότι κατέχουν Τούρκοι θα παραδοθεί ως μέρος του προγράμματος.

Το σχέδιο περιγράφηκε επίσης εν συντομία σε ένα δελτίο τύπου από την τουρκική κεντρική τράπεζα τον Δεκέμβριο, λέγοντας ότι έχει σκοπό να «υποστηρίξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Σχολιάζοντας το τουρκικό σχέδιο για τη μετατροπή του χρυσού των πολιτών σε λίρες, ο George Kikvadze, συνιδρυτής του παρόχου υποδομής blockchain Bitfury , είπε στο Twitter ότι θα ήταν «πολύ πιο έξυπνο» για την τουρκική κυβέρνηση να υιοθετήσει το bitcoin.

Εάν η Τουρκία είχε αγκαλιάσει το BTC, «οι πολίτες και η Κεντρική Τράπεζα της θα είχαν περιουσιακά στοιχεία δεκάδων δισεκατομμυρίων τώρα», πρόσθεσε ο Kikvadze.

Ωστόσο, όπως γράφει το cryptonews.com, αν και η κυβέρνηση μπορεί να είναι απρόθυμη στην ιδέα, ο λαός έχει ήδη αγκαλιάσει το bitcoin σε αριθμούς ρεκόρ, σύμφωνα με αρκετές αναφορές.

Για παράδειγμα, μέσα ενημέρωσης όπως η Wall Street Journal έχουν επανειλημμένα αναφέρει πώς οι Τούρκοι επενδύουν μαζικά σε bitcoin και σταθερά νομίσματα όπως το tether (USDT) για να γλιτώσουν από την υποτίμηση της λίρας.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την ίδια εφημερίδα από τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, την Κωνσταντινούπολη, γραφεία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων προβάλονται «σε όλη την πόλη».

Τα νέα σχετικά με το τελευταίο σχέδιο της Τουρκίας να ενισχύσει τη λίρα, παίρνοντας τον χρυσό των πολιτών, ακολουθεί μια επίσκεψη του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ , Nayib Bukele στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ερντογάν τον Ιανουάριο. Πριν από την επίσκεψη, ο Bukele έγραψε στο Twitter : «Καταρχάς, χαιρετισμούς από το Ελ Σαλβαδόρ, τη χώρα του Bitcoin, σε όλη την Τουρκία».

Η επίσκεψη τροφοδότησε ελπίδες σε ορισμένους στην κοινότητα του bitcoin ότι ο Ερντογάν θα εμπνευστεί για να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ελ Σαλβαδόρ, να νομιμοποιήσει το bitcoin.

El Salvador President: Greetings from El Salvador, the land of #Bitcoin, to all of Turkey.

President @NayibBukele is meeting Turkey’s President today. #Bitcoin ?

— Bitcoin Archive 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) January 20, 2022