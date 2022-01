Μία σεξιστική και απαραδέκτη αγγελία εξέδωσε εταιρία στη Νάπολη με αποτέλεσμα όχι μόνο να προκληθούν αντιδράσεις αλλά και να ξεκινήσει η διενέργεια έρευνας από το υπουργείο Εργασίας της χώρας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Guardian», η αγγελία μιας εταιρείας από τη Νάπολη προκάλεσε δυσφορία στο ιταλικό υπουργείο μετά τις έντονες αντιδράσεις στα social media από χρήστες να θεωρούν αδιανόητο -και δικαίως- ότι στο βιογραφικό τους, οι ενδιαφερόμενες θα έπρεπε εκτός από τα τυπικά προσόντα για τη θέση, να επισυνάψουν και μία ολόσωμη φωτογραφία με μαγιό.

Η αγγελία ανέφερε επίσης πως οι υποψήφιες θα έπρεπε να είναι κάτω των 30 ετών, να μιλούν άπταιστα αγγλικά, να έχουν δικό τους αυτοκίνητο και να διαθέτουν «φωτεινό χαρακτήρα και ελκυστική εμφάνιση».

«Σας ζητούμε να μας στείλετε μια ολόσωμη φωτογραφία με μαγιό, ή κάτι παρόμοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη αγγελία για την θέση εργασίας, με μισθό που δεν ξεπερνούσε τα 500 ευρώ.

Μόλις οι χρήστες είδαν καταχωρημένη τη συγκεκριμένη αγγελία, η αντίδρασή τους ήταν τέτοια, που ανάγκασε την εταιρεία να την αποσύρει άρον- άρον.

«Πρόκειται για μία αλλόκοτη αγγελία», υποστήριξε η σύμβουλος εργασίας της Νάπολης, Τσιάρα Μαρσιάνι.

«Είναι σκανδαλώδης για πολλούς λόγους…ξεκινώντας από την αναζήτηση γυναίκας κάτω των τριάντα ετών και τον μισθό που είναι παράλογα ανεπαρκής για την δέσμευση και τις αρμοδιότητες», πρόσθεσε.

