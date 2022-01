Βαδίζει πια στα 34 του χρόνια, ωστόσο μοιάζει να είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Ο λόγος φυσικά για τον Καρίμ Μπενζεμά ο οποίος την περσινή σεζόν έκανε πράγματα και θαύματα, όμως όπως δείχνει μέχρι στιγμής η φετινή μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Εως τώρα τα πηγαίνει περίφημα καθώς σε 27 παιχνίδια έχει απολογισμό 24 τέρματα, αποτελώντας παρέα με τον Βινίσιους Τζούνιορ ένα από τα πιο… καυτά επιθετικά δίδυμα της Ευρώπης.

Παρόλα αυτά ο Γάλλος φορ δεν κατάφερε να βρεθεί στην τελική τριάδα της φετινής Χρυσής Μπάλας, με τον ίδιο να καταλήγει στην τέταρτη θέση.

Ο αρχηγός της Ρεάλ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Telefoot» εξέφρασε την απογοήτευσή του που δεν κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα, τονίζοντας ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω για να πιάσει κορυφή.

«Το τέσσερα, το τρία ή το δύο είναι το ίδιο με το τριάντα. Το σημαντικό είναι να κερδίσεις το βραβείο. Μου είπαν ότι δεν είχα κερδίσει αρκετά τρόπαια, αλλά δεν μπορούσα να κάνω περισσότερα. Παραμένει στόχος και κάθε σεζόν θα προσπαθώ να κάνω καλύτερα από αυτό που έκανα την περασμένη σεζόν», ανέφερε αρχικά.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε και στον Κριστιάνο Ρονάλντο με τον οποίο συνηπήρξαν για μια επταετία στους μερέγχες.

«Έμαθα πολλά με τον Κριστιάνο, ήμουν έτοιμος δούλεψα ακόμα περισσότερο, απλά χρειαζόταν να πετύχω μερικά ακόμα καθοριστικά γκολ»

Ενώ μίλησε και για τον Λιονέλ Μέσι, σημειώνοντας πως όσοι του ασκούν κριτική για το «μουδιασμένο» του ξεκίνημα με την Παρί Σεν Ζερμέν δεν γνωρίζουν από ποδόσφαιρο.

«Πώς δεν θα τα καταφέρει; Είναι απλώς μια περίοδος προσαρμογής, γιατί δεν βάζει πολλά γκολ. Αλλά προσέξτε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να επικρίνεις έναν παίκτη όπως ο Μέσι. Αυτός που κριτικάρει τον Μέσι, στην πραγματικότητα δεν ξέρει τίποτα για το ποδόσφαιρο!», κατέληξε ο Γάλλος διεθνής φορ.

🎙 | Karim Benzema: “Anyone who criticizes Messi understands nothing about football.” @telefoot_TF1 pic.twitter.com/i3zaSBTj1Z

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) January 23, 2022