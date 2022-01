Δύσκολες ώρες για τον πασίγνωστο μάνατζερ Μίνο Ραϊόλα. Ο Ιταλός αντζέντης βρίσκεται στην εντατική με πρρόβλημα στους πνεύμονες και η κατάσταση του χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρή. Θυμίζουμε πως στις 12 Ιανουαρίου είχε εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο «San Raffaele» και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Ραϊόλα είναι εκ τω κορυφαίων ονομάτων στην ποδοσφαιρική αγορά, καθώς έχει στο πελατολόγιο του παίκτες παγκοσμίου κλάσης όπως ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Τζίτζιo Ντοναρούμα, ο Πολ Πογκμπά και ο Ματίας Ντε Λιχτ. Πληροφορίες για την υγεία του αναμένονται τις επόμενες ώρες.

🚨| Football super-agent Mino Raiola is in ICU at the San Raffaele Hospital in Milan due to a lung disease. His situation is serious. @BILD #rmalive

— Madrid Zone (@theMadridZone) January 20, 2022