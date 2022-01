Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από σεισμό που έπληξε το δυτικό Αφγανιστάν τη Δευτέρα, δήλωσε αξιωματούχος. Τα θύματα έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν οι στέγες των σπιτιών τους στην περιοχή Καντίς της δυτικής επαρχίας Μπαντγκίς, δήλωσε στο AFP ο κυβερνήτης της περιοχής Μοχάμαντ Σάλεχ Περντέλ.

Ο επιφανειακός σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ. «Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης από τον σημερινό σεισμό», δήλωσε ο Περντέλ, προσθέτοντας ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά.

An earthquake of magnitude 5.6 hit western Afghanistan on Monday. At least 12 people have died in an earthquake in Afghanistan. #earthquake pic.twitter.com/j2fUVMI5S3

