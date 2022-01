Το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό θυμήθηκε ο Έντι Τζόνσον.

Ο «Fast Eddie», ένας από τους μεγαλύτερους σουτέρ που πέρασαν από το ΝΒΑ, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας τη σεζόν 1994-1995, αγωνιζόμενος με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Αμερικανός δεν ξεχνάει τον Ολυμπιακό και με ανάρτησή του στα social media, ανέφερε πως λάτρεψε κάθε λεπτό στην ομάδα του Πειραιά.

«Καλή χρονιά στους Έλληνες φανς μου. Μου λείπετε όλοι! Παρατηρήστε την κίνηση χωρίς μπάλα. Φίλοι των Ουόριορς, ποιον σας θυμίζει αυτό; Προσέξτε επίσης την ένταση που παιζόταν το ματς με τις φωτοβολίδες στις εξέδρες! Λάτρεψα κάθε λεπτό το 1994-95. Η πιο απίστευτη χρονιά», ανέφερε ο Έντι Τζόνσον.

Δείτε την ανάρτησή του στο twitter:

Happy New Year to my Greek Fans. Miss you all. Notice the movement off the ball. Warriors fans ,who does that remind you of? Also notice the intense pressure it was playing with flares in the stands.I loved every minute of it in 1994-95. Most unbelievable year #olympiacos https://t.co/F8ZNiMiHEu

— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) January 2, 2022