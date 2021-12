Ο Άγιαξ αντιμετωπίζει εκτός έδρας Φέγενορντ στις 15:30 το μεσημέρι, σε ένα παιχνίδι που γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω του lockdown που επικρατεί στην Ολλανδία μετά από την έξαρση του κορωνοϊού στην χώρα.

Το «De Klassieker», το οποίο είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας, αποτελούσε πάντα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους οπαδούς των δύο ομάδων να βρεθούν αντιμέτωποι δίνοντας μάχες σώμα με σώμα.

Μπορεί η αναμέτρηση να διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, αλλά οι οπαδοί της Φέγενορντ δεν έχασαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν επεισόδια. Την ώρα που το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή του Άγιαξ στο πάρκινγκ, οι φανατικοί οπαδοί της Φέγενορντ πέταξαν πέτρες και πυρσούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Ευτυχώς, κανένα μέλος της αποστολής του «Αίαντα» δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με τη «De Telegraaf», οι συγκεντρώμενοι προσέγγιζαν τα 1.000 άτομα, με τα 200 να αρχίζουν τα επεισόδια με επίθεση στην αστυνομία. Αυτή προχώρησε σε συλλήψεις, με τους ταραχοποιούς όμως να συνεχίζουν την δράση του και από άλλα σημεία πλησίον του γηπέδου.

Ο αγώνας είναι υπό εξαιρετικά υψηλή ένταση λόγω της παρουσίας του πρώην παίκτη της Φέγενορντ, Στίβεν Μπεργκούις, ο οποίος έκανε μια πολυσυζητημένη αλλαγή στην ομάδα του Άμστερνταμ το περασμένο καλοκαίρι. Αυτός ήταν ο λόγος για κάποιους να φτιάξουν μια αντισημιτική τοιχογραφία του παίκτη στην περιοχή του Ρότερνταμ του Crooswijk. Απεικονίστηκε ως θύμα του Ολοκαυτώματος, με ριγέ ρούχα στρατοπέδου με ένα κίτρινο αστέρι του Δαβίδ στο στήθος του, ένα κάλυμμα στο κεφάλι και μια μεγάλη μύτη. Δίπλα στο σχέδιο έγραφε «Οι Εβραίοι πάντα τρέχουν μακριά». Πολλά άτομα έχουν συλληφθεί από τότε για αυτό.

