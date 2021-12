Σε εισιτήρια 253 εκατομμυρίων δολαρίων αποτιμάται η πρεμιέρα του “Spider-Man: No Way Home” στις ΗΠΑ και στον Καναδά το σαββατοκύριακο.

Αυτή η ανταπόκριση του κοινού κατατάσσει την ταινία στην τρίτη σε εισπράξεις κινηματογραφική πρεμιέρα στην ιστορία του Χόλιγουντ, σύμφωνα με την εταιρεία διανομής Sony.

Στις υπόλοιπες χώρες, όπου προβλήθηκε, απέφερε ακόμη 334,2 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το σύνολο των εισπράξεων στα 587,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις του στούντιο.

Και, μπορεί η εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον να πυροδοτεί νέες ανησυχίες, ωστόσο, η ανταπόκριση του κοινού στη νέα ταινία που έσπασε ταμεία ήταν κάτι που οπωσδήποτε χρειαζόταν η βιομηχανία του κινηματογράφου.

Αλλά, όπως επισημαίνει το Reuters, με το Broadway και τους Rockettes της Νέας Υόρκης να ακυρώνουν παραστάσεις, αλλά και το εθνικό Football League να αναβάλλει τους αγώνες, τα σινεμά βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση. Οι θεατές γέμισαν τις κινηματογραφικές αίθουσες για το “No Way Home”, ένα υπερθέαμα με υπερήρωες, μεγάλου προϋπολογισμού, σε συμπαραγωγή της Sony και της Walt Disney.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Τομ Χόλαντ, ως υπερήρωας της Marvel και η Ζεντάγια, ως η κοπέλα του MJ, στην τρίτη ταινία της τριλογίας.

Το προηγούμενο ρεκόρ της περιόδου της πανδημίας ανήκει στην ταινία υπερηρώων “Venom: Let There Be Carnage”, η οποία απέσπασε 90 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά των ΗΠΑ τις πρώτες τρεις ημέρες προβολής της τον Οκτώβριο.