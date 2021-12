Έγινε και αυτό! Η κλήρωση για τη φάση των «16» του Champions League θα επαναληφθεί.

Τα τραγικά λάθη της UEFA και η πίεση πολλών συλλόγων έφεραν τη μεγάλη απόφαση, κι έτσι η κλήρωση για τη φάση των «16» θα γίνει και πάλι ύστερα από αυτήν του Europa Conference League.

Με επίσημη ανακοίνωσή της η UEFA παραδέχτηκε τα λάθη της και γνωστοποίησε πως η διαδικασία της κλήρωσης του Champions League θα επαναληφθεί στις 16:00.

«Ύστερα από ένα τεχνικό πρόβλημα με το λογισμικό ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών που καθοδηγεί τους αξιωματούχους ως προς το ποιες ομάδες μπορούν να παίξουν μεταξύ τους, προέκυψε ένα σημαντικό σφάλμα στην κλήρωση για το γύρο των 16 του Champions League της UEFA. Συνεπεία αυτού, η κλήρωση κηρύχθηκε άκυρη και θα επαναληφθεί εξαρχής στις 15:00 CET».

Όπως αναφέρουν τα ξένα Μέσα, η UEFA έκανε όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία μεγάλα λάθη που οδήγησαν στην απόφαση της επανάληψης.

Αρχικά η UEFA έβαλε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ίδιο pot με τη Βιγιαρεάλ, την οποία αντιμετώπισε στους ομίλους. Φυσικά και αυτό δε γίνεται, κάτι που βγάζει αυτομάτως off τη διαδικασία.

Ωστόσο, η UEFA δεν έμεινε εκεί. Η Λίβερπουλ ήταν επίσης στο pot της Ατλέτικο Μαδρίτης, την οποία είχε στον ίδιον όμιλο. Ίδιο λάθος με αυτό της Γιουνάιτεντ, το οποίο απλώς δεν αποκαλύφθηκε λόγω της τύχης.

Και τέλος, ο λόγος που οι Κόκκινοι Διάβολοι φωνάζουν περισσότερο αυτήν τη στιγμή: το μπαλάκι της Γιουνάιτεντ δεν ήταν στους πιθανούς αντιπάλους της Ατλέτικο, κάτι που ουσιαστικά έριξε την ομάδα του Ράγκνιγκ στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.

