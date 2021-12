Πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση μέρους της οροφής μιας αποθήκης της εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου Amazon κοντά στο Σεν Λούις, στην πολιτεία Ιλινόις των ΗΠΑ, αφού ανεμοστρόβιλοι και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων της πόλης Κόλινσβιλ ανακοίνωσε ότι έχει «υπάρχει ένα περιστατικό με πολλά θύματα», ενώ πρόσθεσε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί μέσα στην αποθήκη που βρίσκεται στο Έντουαρτσβιλ, στο νότιο Ιλινόι.

Driving to the partial warehouse collapse in Edwardsville, looks like almost half the building is damaged @KMOV pic.twitter.com/wDMKJNPqmB

Στην ανάρτησή της στο Facebook η υπηρεσία δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες, ενώ ακόμη δεν είναι γνωστό αν και πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

Εκπρόσωπος της Amazon δήλωσε ότι η εταιρεία παρακολουθεί την κατάσταση.

UPDATE: We’ve learned about 40 Amazon employees were taken to the Pontoon Beach Police Dept. We spoke to a man who was at the warehouse – he described seeing people buried under debris and cars tossed into a retention pond. https://t.co/LhFhs3fKUW

— Susan El Khoury (@SusanElKhoury) December 11, 2021