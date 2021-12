Αυστηρή προειδοποίηση στη Ρωσία ότι σε περίπτωση εισβολής στην Ουκρανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ σκληρές κυρώσεις, απηύθυνε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

«Μια ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα προκαλέσει πρωτοφανείς και καταστροφικές οικονομικές κυρώσεις. Οι Ουκρανοί δεν θα το ανεχτούν, ούτε οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί μας».

For those listening in Moscow, Kyiv & around the world, I want to be clear: A Russian invasion of Ukraine will trigger devastating economic sanctions unlike ever before. Ukrainians will not stand for this & neither should the U.S. & our allies. https://t.co/mZezXTv3ao

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) December 7, 2021