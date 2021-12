Το περιοδικό «People» ανακοίνωσε ότι οι Ντόλι Πάρτον, Σάντρα Ο, Σιμόν Μπάιλς, η Δασκάλα της Χρονιάς, Xουλιάνα Ουρτούμπεϊ -μαζί με όλους τους Δασκάλους της Αμερικής- είναι τα τιμώμενα πρόσωπά του το 2021.

Το περιοδικό αναφέρει ότι κάθε προσωπικότητα διαδραμάτισε τον ρόλο της για να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος κατά τη διάρκεια μιας «χρονιάς αλλαγών».

Το περιοδικό απαρίθμησε επίσης τους διαφορετικούς λόγους για να γιορτάσουμε το 2021, όπως τα βήματα του μωρού προς μια ζωή μετά την πανδημία, επανασυνδέσεις με αγαπημένα πρόσωπα και μια πραγματική επανένωση φίλων.

In this week’s issue, PEOPLE introduces its 2021 People of the Year — Dolly Parton, Sandra Oh, Simone Biles and our nation’s teachers — who have all led the way in their respective fields, helping make the world a little bit better every step of the way. https://t.co/gKz0fTjncf pic.twitter.com/cAFSgxVavZ

