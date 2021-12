Τα ελβετικά καντόνια της Γενεύης και του Βω έθεσαν 2.000 άτομα, κυρίως παιδιά, σε καραντίνα ύστερα από τον εντοπισμό δύο κρουσμάτων της παραλλαγής Όμικρον σε διεθνές σχολείο.

Η Γενεύη, κόμβος για διπλωμάτες και έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), είχε ήδη επιβεβαιώσει ένα περιστατικό που αφορούσε πρόσωπο το οποίο επέστρεψε από τη Νότια Αφρική και ένα ακόμα ύποπτο κρούσμα που συνδέεται με το ίδιο πρόσωπο.

«Ύστερα από δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον, που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις Σατενιερέ του Διεθνούς Σχολείου της Γενεύης αυτή την εβδομάδα, οι υγειονομικές υπηρεσίες στα καντόνια Βω και Γενεύης έλαβαν από κοινού την απόφαση να θέσουν σε καραντίνα όλους τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου για 10 ημέρες», ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές της Γενεύης σε ανακοίνωσή τους αργά χθες.

