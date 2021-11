Στο έλεος θυελλωδών ανέμων βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να αποβαίνουν μοιραία.

Συγκεκριμένα, η θύελλα που σαρώνει την Κωνσταντινούπολη είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, ενώ ακόμα 19 τραυματίστηκαν.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές «ως αποτέλεσμα των ισχυρών ανέμων στην Κωνσταντινούπολη, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση».

Καταστροφές

Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει σειρά προβλημάτων, ενώ έξι αεροσκάφη των τουρκικών αερογραμμών δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν στην Κωνσταντινούπολη.

Σε αρκετές περιοχές, μάλιστα, οι άνεμοι έφθασαν τα 80 μίλια ανά ώρα προκαλώντας πολλές καταστροφές, όπως διακρίνεται άλλωστε και σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε σοκαριστικά βίντεο

Another scary video- At least two people were killed when a violent #storm hit #Istanbul province in northwestern #Turkey🇹🇷 on Monday.

The storm blew roofs in #Esenyurt district, killing a mother and her child, officials said.#İstanbul #Fırtına pic.twitter.com/ZW6JmG8rIA — 𝐁𝐡𝐚𝐛𝐚𝐧𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐤𝐚𝐫 𝐉𝐞𝐧𝐚 (@Bhabanisankar02) November 29, 2021

Seems all the newly built verandas, balcony window structures cannot resist the extreme whirlwind of #lodos in #Istanbul

The governors office issued a warning last night and this morning but nothing prepared the city for this type of #windstorm#Fırtına pic.twitter.com/uPEESW0MNs — Güldenay Sonumut (@Guldenay007) November 29, 2021