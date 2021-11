Ο Λιούις Χάμιλτον δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στο Grand Prix του Λοσάιλ στο Κατάρ, έχοντας την πρωτοπορία από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του αγώνα και πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη και 102η νίκη καριέρας, μειώνοντας στους οχτώ την απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας και τον Μαξ Φερστάπεν, δύο αγώνες πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

BREAKING: @LewisHamilton wins in Qatar!

He beats Max Verstappen (P2) and reduces Verstappen’s championship lead to eight points with two races to go!#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/MFi2rtjiH6

— Formula 1 (@F1) November 21, 2021