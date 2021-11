Εγκληματίες χαρακτήρισε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπούρλα, όσους παραπληροφορούν για τα εμβόλια κατά του κοροναϊού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι λένε fake news για τα εμβόλια κατά της COVID-19 ευθύνονται για την απώλεια «εκατομμυρίων ζωών», ενώ πιστεύει πως μπορούμε να «επιστρέψουν στην κανονικότητα» μόνο όταν εμβολιαστούμε όλοι.

Μιλώντας σε think tank που υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ, υπογράμμισε πως μια «πολύ μικρή» ομάδα ανθρώπων «παραπληροφορεί» σχετικά με τα εμβόλια της COVID-19, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της εταιρείας του.

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Pfizer.

«Δεν είναι κακοί άνθρωποι. Είναι εγκληματίες γιατί έχουν κυριολεκτικά κοστίσει εκατομμύρια ζωές» πρόσθεσε.

