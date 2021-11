Τουλάχιστον τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν και άλλα τρία τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων στην πόλη Τζαλαλάμπαντ του ανατολικού Αφγανιστάν, ανέφεραν χθες Κυριακή ιατρικές πηγές, τοπικοί αξιωματούχοι και κάτοικοι.

Ενοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον τρία μέλη των Ταλιμπάν στη συνοικία Μπεχμπούντ, ενώ άλλα τρία τραυματίστηκαν σε δύο εκρήξεις σε άλλο τμήμα της πόλης, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο νοσοκομειακή πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Τοπικός αξιωματούχος, ο Χανίφ Νανγκαρχάρι, επιβεβαίωσε πως τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν έπειτα από δύο εκρήξεις και πυρά όπλων στην Τζαλαλάμπαντ.

At least three dead & three injured in twin blast in eastern Afghanistan, AP #Afghanistan #Jalalabad #Blast #BREAKING #twinblast #afghanblast pic.twitter.com/QNnG0CN18n

Υποστήριξε πως άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εσωτερικές συγκρούσεις, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπάρχουν – ανεπιβεβαίωτες – πληροφορίες για οκτώ νεκρούς και 17 τραυματίες στις χθεσινές επιθέσεις.

Εγιναν «δύο εκρήξεις που έπληξαν τους Ταλιμπάν, κατόπιν μαχητές του Νταές ενεπλάκησαν σε ανταλλαγές πυρών και τελικά μπόρεσαν να ξεφύγουν», δήλωσε κάτοικος της πόλης, χρησιμοποιώντας ένα ακρώνυμο του ΙΚ στα αραβικά.

«Εγιναν σφοδρές μάχες, οι επιτιθέμενοι έριξαν δύο ή τρεις χειροβομβίδες», είπε άλλος κάτοικος.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανάληψη της ευθύνης για τη σειρά επιθέσεων.

Explosion 💥 minutes after an Unidentified gunmen shot dead three people in Behsud, #Jalalabad.

A few minutes ago, three Taliban insurgents were shot dead by unknown gunmen in #Behsud Daman area of ​​Jalalabad’s 8th District.

Officials have not yet commented. pic.twitter.com/YPGbghMIEv

— Mohammad Khawri (@mohammadkhawri) November 7, 2021