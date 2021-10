Ένας αυστραλός μαθητής χτυπήθηκε από κεραυνό, καθώς πήγαινε στο σχολείο του, αλλά σώθηκε χάρη στα… αθλητικά παπούτσια του.

Όταν η μητέρα του 14χρονου άφησε τον γιο της μπροστά από το Robina State High School στις 22 Οκτωβρίου, δεν είχε ιδέα τι επρόκειτο να συμβεί.

Καθώς ο νεαρός πλησίαζε στο σχολείο, ένας κεραυνός χτύπησε σε έναν παρακείμενο στύλο και, στη συνέχεια, χτύπησε και τον Τέιλιν Ρόουζ στο πόδι, με τον 14χρονο να παθαίνει ηλεκτροπληξία.

Εκείνη την ώρα, η μητέρα του νεαρού Μισέλ Νίμο είχε ήδη φύγει από το σχολείο αλλά για καλή τύχη του Τέιλιν Ρόουζ, ο πατέρας ενός άλλου μαθητή είδε όλα όσα συνέβησαν από το αυτοκίνητό του και εκείνος έτρεξε προς τον έφηβο και τον μετέφερε στο εσωτερικό του σχολείου.

Ο μαθητής διακομίσθηκε στο τοπικό νοσοκομείο και, εκτός από κάποια εγκαύματα, ήταν καλά στην υγεία του.

Μάλιστα, η μητέρα του Τέιλιν Ρόουζ δήλωσε: «Οι γιατροί είπαν ότι ήταν πολύ τυχερός που επέζησε και ότι δεν είχαν ξαναδεί κάτι τέτοιο σε ολόκληρη την καριέρα τους».

Οι γιατροί που φρόντισαν τον νεαρό στο νοσοκομείο, πιστεύουν ότι οι λαστιχένιες σόλες των παπουτσιών τού έσωσαν τη ζωή.

