Σύμφωνα με τον Howard Gardner μέσα από το βιβλίο του Frames of mind δεν γεννιόμαστε με μία νοημοσύνη αλλά η νοημοσύνη χωρίζεται σε 9 τομείς, οι οποίοι εδρεύουν σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου. Αυτοί οι 9 τομείς δεν είναι το ίδιο ανεπτυγμένοι σε κάθε άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με τις εμπειρίες του κάθε ατόμου, αναπτύσσεται αντίστοιχα και η νοημοσύνη του. Όσο καλύτερη είναι η καθοδήγηση και η εμψύχωση- παρότρυνση που δέχεται κάποιος, τόσο περισσότερο αναπτύσσεται και η νοημοσύνη του. Ανάμεσα στα είδη νοημοσύνης, υπάρχει η σωματική-κιναισθητική ευφυϊα για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα σε σχέση με την άσκηση και ειδικά την μέθοδο Pilates.

Πώς συνδέεται άραγε η άσκηση με τη σωματική νοημοσύνη;

Πάνω από 100 μελέτες αποδεικνύουν ότι η σωματική άσκηση βελτιώνει την ευφυϊα. Πώς λοιπόν θα γίνουμε πιο παραγωγικοί ώστε να οδηγούμαστε στην επίτευξη κάθε σκοπού? Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε σωστά μια κατάσταση θα πρέπει αρχικά να αναλογιστούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το σώμα μας σε οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και να φροντίσουμε να το ενισχύσουμε με τα κατάλληλα εφόδια.

Σημαντική μπορεί να αποδειχθεί η συμβολή του Pilates στην επίτευξη της απαιτούμενης πνευματικής διαύγειας για την διαχείριση απαιτητικών καταστάσεων, μέσω της ρύθμισης της αναπνοής. Η μέθοδος Pilates με τρόπο ακαταμάχητο και μαγευτικό αναπτύσσει το σώμα συνολικά, διορθώνει την κακή στάση του σώματος, αφυπνίζει το μυαλό και ανυψώνει το πνεύμα. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του Joseph Pilates.

Οι 8 βασικές αρχές της την καθιστούν διαφορετική και μοναδική.

Η αναπνοή, μια από τις βασικές αρχές της μεθόδου, χαλαρώνει το μυαλό και το σώμα, βοηθάει στην αυτοσυγκέντρωση και αποσπά την προσοχή μας από οτιδήποτε μας απασχολεί, βελτιώνοντας παράλληλα την υγεία του νευρικού συστήματος η οποία έχει συνέπειες σε όλα τα μέλη του σώματος. Ασφαλώς όλοι αναπνέουμε, είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε από τη στιγμή που γεννιόμαστε.

Γίνεται φυσικά, ασυναίσθητα. Γίνεται όμως σωστά? Δυστυχώς όχι!

Τo Pilates μας διδάσκει λοιπόν το σωστό τρόπο αναπνοής, έτσι ώστε να οξυγονώνεται σωστά και επαρκώς τόσο ο εγκέφαλος, όσο και όλα τα όργανα στο σώμα μας. Σκεφτείτε ότι αν πάρετε μία βαθιά αναπνοή αμέσως νιώθετε ευεξία, πόσο μάλλον εάν η σωστή αναπνοή γίνει τρόπος ζωής. Όπως είναι φυσικό λοιπόν, η σωστή οξυγόνωση του εγκεφάλου έχει ως αποτέλεσμα και την πνευματική εγρήγορση. Ο έλεγχος των κινήσεων, ο απόλυτος συντονισμός σώματος και πνεύματος, η αυτοσυγκέντρωση, η αρμονία στην κίνηση είναι χαρακτηριστικά της μεθόδου. Συνεπώς τα οφέλη του Pilates δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στο σώμα αλλά φροντίζουν και το πνεύμα.

Άλλωστε “ It is the mind that shapes the body”, ισχυρίζεται η pilates instructor Μαρία Μαραγιάννη

Δείτε παρακάτω 2 από τις βασικές ασκήσεις της μεθόδου

1.Τοποθετούμε τα γόνατα στο shoulder stop του REFORMER.

Βάζουμε τα μικρά straps στα χέρια, Ίσια πλάτη, μακρύς λαιμός. Τα χέρια μας είναι τεντωμένα λίγο πιο μπροστά από τα ισχία. Παίρνουμε βαθιά εισπνοή και με την εκπνοή τραβάμε τα χέρια τεντωμένα πίσω από το σώμα. Καθόλη τη διάρκεια της άσκησης διατηρούμε το μάκρος και τους ώμους κάτω και πίσω. Στόχος μας είναι να δυναμώσουμε τον ώμο και τον κορμό και να σταθεροποιήσουμε τον κορμό και την λεκάνη.

2. Ξαπλώνουμε στο LADER BARREL σε πρηνή θέση.

Τοποθετούμε τα χέρια μας στο μέτωπο, εισπνέουμε και με την εκπνοή ανεβάζουμε θώρακα και κεφάλι ενεργοποιώντας κατά 50% τους οπίσθιους μηριαίους ούτως ώστε να προστατεύσουμε την μέση. Εισπνέουμε ξανά και με την εκπνοή τεντώνουμε τα χέρια μπροστά. Διατηρούμε το κεφάλι στη ευθεία της σπονδυλικής στήλης.