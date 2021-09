Ένα 6χρονο αγοράκι στο Τέξας των ΗΠΑ έχασε τη ζωή του μετά από λοίμωξη που προκλήθηκε από την αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο. Το παιδάκι μολύνθηκε μετά την επίσκεψή του σε ένα σιντριβάνι, εισήχθη στο νοσοκομείο και κατέληξε μετά από έξι μόλις ημέρες.

Το τραγικό περιστατικό, όπως αναφέρει η Daily Mail, σημειώθηκε στην πόλη Άρλινγκτον στις 5 Σεπτεμβρίου. Μετά από έρευνα των υγειονομικών αρχών της πόλης μαζί με το CDC, επιβεβαιώθηκε ότι στο σιντριβάνι που είχε πάει να παίξει το 6χρονο παιδάκι υπήρχε η διαβόητη Naegleria Fowleri, η αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο.

Boy dies after being infected by rare brain-eating amoeba at Texas splash pad https://t.co/D8TipoQT32

Το μικρό αγοράκι πέθανε στο νοσοκομείο Cook Children’s Medical Center στις 11 Σεπτεμβρίου από πρωτοπαθής μηνιγγοεγκεφαλίτιδα μια σπάνια και συχνά θανατηφόρα λοίμωξη που προκαλείται από την αμοιβάδα Naegleria Fowleri.

Αξιωματούχοι της πόλης λένε ότι τα αρχεία από δύο από τα τέσσερα σιντριβάνια – στο Don Misenhimer Park και στο Beacon Recreation Center – δείχνουν ότι οι υπάλληλοι δεν κατέγραφαν με συνέπεια, ή σε ορισμένες περιπτώσεις δεν διεξήγαγαν τις δοκιμές ποιότητας του νερού που απαιτούνται πριν από το καθημερινό άνοιγμα των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με το CNN, μετά το τραγικό περιστατικό έχει σημάνει συναγερμός για τις περιοχές Λέικ Τζάκσον, Φρίπορτ, Άνγκλετον, Μπραζόρια, Ρίτσγουντ, Όιστερ Κρικ, Κλουτ και Ρόζενμπεργκ.

Η Επιτροπή Περιβαλλοντικής Ποιότητας εξέδωσε οδηγία ζητώντας από τους κατοίκους που είναι συνδεδεμένοι με ένα συγκεκριμένο δίκτυο να μην χρησιμοποιήσουν καθόλου τρεχούμενο νερό από τις βρύσες τους, καθώς εντοπίστηκε η παρουσία εγκεφαλοφάγων αμοιβάδων.

A child in North Texas died earlier this month after contracting a rare brain-eating amoeba at a city splash pad, officials say https://t.co/oBE8eLkTkq

— CNN International (@cnni) September 29, 2021