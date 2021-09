Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο της Amazon για ανάπτυξη αυτοτελούς μεταφορικής δραστηριότητας, καθώς πλέον δεν αρκείται μόνο στην παράδοση προϊόντων που αγοράζονται από τον ιστότοπό της. Η εταιρεία εξυπηρετεί με ίδια μέσα εξωτερικούς πελάτες της σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί μεταφορικούς κολοσσούς όπως η FedEx και η UPS.

«Θέλουν να καταστούν ένα νέο είδος ταχυδρομικής υπηρεσίας στις ΗΠΑ όπου όλα μπορούν να φτάσουν παντού, αλλά και γρήγορα», σχολίασε ο σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου Κρις Μακάμπι, ο οποίος ήταν στέλεχος πωλήσεων στην Amazon από το 2006 έως το 2012.

Η Amazon ανακοίνωσε στην έκθεση πρώτου τριμήνου ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της αυξήθηκαν κατά 80% σε σχέση με πέρυσι, βοηθώντας την να αυξήσει την ικανότητα του εσωτερικού της δικτύου εφοδιαστικής κατά 50% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την SJ Consulting Group, η Amazon αποστέλλει τώρα η ίδια το 72% των πακέτων της, ενώ δύο χρόνια πριν, αυτό το ποσοστό ήταν 46,6%.

Από το 2014, η Amazon έχει ξεκινήσει τη δημιουργία του δικού της παγκόσμιου δικτύου μεταφορών. Επτά χρόνια και 10 δισεκατομμύρια παραδόσεις αργότερα, η Amazon διαθέτει 400.000 οδηγούς παγκοσμίως, 40.000 ημιφορτηγά, 30.000 φορτηγά και στόλο με περισσότερα από 70 αεροπλάνα. Ίσως η μεγαλύτερη επένδυση μέχρι τώρα είναι το νέο hub της Amazon Air ύψους 1,5 δισ. δολαρίων που άνοιξε στο Κεντάκι τον Αύγουστο.

Μεγάλη γκάμα υπηρεσιών

Για τους εξωτερικούς εμπόρους, η Amazon προσφέρει ήδη μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών αποστολής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει ένα πρόγραμμα «logistics ως υπηρεσία» – ένα επιχειρηματικό μοντέλο για το οποίο ερευνητές από το Πανεπιστήμιο DePaul προβλέπουν ότι η εταιρεία θα το ξεκινήσει στις ΗΠΑ τους επόμενους 18 μήνες, ενώ η Morgan Stanley προέβλεψε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί φέτος.

Σύμφωνα με μία έρευνα, η Amazon έχει ήδη ξεκινήσει αθόρυβα τη μεταφορά πακέτων με τα αεροπλάνα της για λογαριασμό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, αν και οι αναλυτές λένε ότι δεν θα προσπαθήσει να αναπαράγει την τεράστια γκάμα υπηρεσιών που προσφέρουν η FedEx και η UPS.

«Δεν πρόκειται να είναι απλώς αυτός ο φορέας που θα σας παραδώσει όποιο πακέτο θέλετε, σε οποιαδήποτε διεύθυνση», εκτιμά ο Νταν Ρομανόφ, ο οποίος ερευνά την Amazon για την Morningstar. «Η Amazon επιλέγει τις διαδρομές με το… κερασάκι. Θέλουν να διανείμουν τα δέματα που οι ίδιοι έχουν επιλέξει».

Οι αλγόριθμοι της Amazon επιτρέπουν επίσης στους πωλητές να επωφεληθούν από την υπηρτεσία LTL – less than load- αβαντάροντας ουσιαστικά τα μικρότερα πακέτα και φορτία, με πιο προνομιακές τιμές για τους συνεργαζόμενους εμπόρους της. Προσφέρει επίσης τις υπηρεσίες Fulfilled By Amazon, ή FBA, για παραγγελίες που δεν γίνονται στο Amazon.com, γεγονός που εξηγεί γιατί ορισμένες παραγγελίες από eBay, Walmart και άλλα δίκτυα λιανικής πώλησης φτάνουν στους παραλήπτες τους με συσκευασίες Amazon.