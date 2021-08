Σάρκα και οστά φαίνεται πως παίρνει η μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Σίτι!

Μετά τη «βόμβα» του Κίλιαν Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης, φαίνεται πως κλείνει και αυτή του Ρονάλντο στη Σίτι! Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα και τον έγκυρο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Μάντσεστερ και να φορέσει τα γαλάζια της Σίτι.

Όπως αναφέρει αναλυτικά ο Ιταλός, οι «πολίτες» πείστηκαν από τον Μέντες και αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να κάνουν επίσημη πρόταση 30 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόταση την οποία η Γιουβέντους θα την αποδεχτεί, καθώς είχε ζητήσει μίνιμουν 25 εκατομμύρια, κάτι που σημαίνει πως ο 36χρονος θα επιστρέψει στο «Νησί», μετά την αποχώρηση του το 2009 από τη Γιουνάιτεντ…

Breaking: #ManCity will make a €30M offer for Cristiano Ronaldo tomorrow, and Juventus will accept it. [via @DiMarzio/@ForzaJuveEN]

