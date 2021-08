Ντέρμπι… τελικού έβγαλε η κληρωτίδα στον 1ο όμιλο του Champions League, καθώς Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν θα τεθούν αντιμέτωπες από πολύ νωρίς στη διοργάνωση.

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα, ωστόσο αυτό δε σημαίνει πως ξεχνάει τις… συνήθειες του. Και μία από αυτές, είναι να σκοράρει απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League.

Όχι μία, ούτε δύο, αλλά συνολικά έξι φορές έχει σκοράρει ο pulga απέναντι στη Σίτι και μάλιστα σε ισάριθμα παιχνίδια. Το κακό για τη Σίτι, είναι πως ο Μέσι είναι ο άνθρωπος που την έχει… πληγώσει περισσότερο από κάθε άλλον στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση…

6 – Lionel Messi has scored more goals against Manchester City than any other player in the UEFA Champions League, netting six in six appearances against them. Nemesis. pic.twitter.com/vKQ5xhOWfa

