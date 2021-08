H Γωγώ Τσαμπά ήταν στον περσινό κύκλο του Just The 2 Of Us ως coach του Θανάση Πασσά και φαίνεται πως η εμπειρία της έμενε αξέχαστη.

Η τραγουδίστρια δήλωσε στην κάμερα του okmag.gr και τον Γρηγόρη Μπάκα πως θα έλεγε ξανά «ναι» στο talent show για χάρη του Νίκου Κοκλώνη.

Η τραγουδίστρια μίλησε όμως και για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες καθώς ένα από τα μέτωπα ήταν κοντά στο χωριό της. «Ευτυχώς το προλάβαμε το κακό», είπε η Γώγω Τσαμπά. Μάλιστα, αποφάσισε με τους συνεργάτες της να δώσει μέρος των εσόδων της από τις συναυλίες της στους πυρόπληκτους.

«Ζούμε έναν πύρινο εφιάλτη. Έχω το κομμάτι της πανδημίας εδώ και 18 μήνες και έχουμε και τον ζωντανό εχθρό που είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που προκαλούν της φωτιές», ανέφερε η τραγουδίστρια στο okmag.gr που την συνάντησε λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο σε πανηγύρι στο Κανάλι Πρεβέζης.

Τέλος, αποκάλυψε στον Γρηγόρη Μπάκα ότι δέχτηκε πρόταση για να είναι μέλος της κριτικής επιτροπής σε ριάλιτι. Τι απάντησε;

Πηγή: okmag.gr