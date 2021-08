Απεγνωσμένες είναι οι προσπάθειες Αφγανών πολιτών, να φύγουν από τη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Στο αεροδρόμιο της Καμπούλ επικρατούσε χάος και πανικός, με πλήθος κόσμου, να έχει κατακλύσει τον διάδρομο και ορισμένους να προσπαθούν να μπουν σε αμερικανικά αεροσκάφη προτού απωθηθούν.

Οι πόρτες ήταν ερμητικά κλειστές και οι θέσεις διαφυγής προορίζονται αποκλειστικά για προσωπικό των χωρών της Δύσης.

Χαρακτηριστική του όγκου του πλήθους που προσπαθεί απεγνωσμένα να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν τα τελευταία 24ωρα είναι μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτή απεικονίζονται περισσότεροι από 600 Αφγανοί και Αφγανές «στοιβαγμένοι» σε ένα πελώριο φορτηγό αεροσκάφος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο αναχώρησε από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τη New York Post, εκατοντάδες Αφγανοί που αγωνιούσαν για τη ζωή τους μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν έτρεξαν προς τη μισοκατεβασμένη ράμπα του C-17 Globemaster III και μπήκαν μέσα στο μεγάλο διαμέρισμα φορτίου του αεροσκάφους. Το πλήρωμα του φορτηγού αεροσκάφους αποφάσισε να επιτρέψει στους πρόσφυγες να παραμείνουν και το αεροσκάφος απογειώθηκε με ασφάλεια με προορισμό το Κατάρ.

Συνολικά 640 πρόσφυγες κατάφεραν να εγκαταλείψουν την Καμπούλ με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, πολύ περισσότεροι από τον αριθμό που σκόπευε να μεταφέρει το πλήρωμα.

