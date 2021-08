Ο Κάρλο Αντελότι με μια ανάρτηση του στο twitter προχώρησε στην διάψευση της πληροφορίας ότι ζήτησε τον Κριστιάνο Ρολάντο στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ιταλός τεχνικός σε δήλωση του επισήμανε ότι αν και σέβεται απόλυτα τον Πορτογάλο ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό του φέτος να συνεργαστεί και πάλι μαζί του.

Χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός έγραψε: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας θρύλος και πραγματικά τον σέβομαι. Όμως ποτέ μου δεν ζήτησα ή σχεδίασα την υπογραφή του Κριστιάνο αυτό το καλοκαίρι. Κοιτάμε μπροστά»

Carlo Ancelotti: “Cristiano Ronaldo is a Real Madrid legend and I really respect him. But I’ve never asked or planned to sign Cristiano this summer. We’re looking forward”. ⚪🇵🇹 #RealMadrid #Ronaldo

