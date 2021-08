Το ωραιότερο της καλοκαίρι φαίνεται πως απολαμβάνει η κούκλα πρωταγωνίστρια γεμίζοντας τις αποσκευές της με πλήθος όμορφων στιγμών και χαλάρωση. Ο λόγος για την Νικολέττα Καρρά που μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητα με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Η εντυπωσιακή ηθοποιός επέλεξε να αφήσει αυτές τις μέρες το κλεινόν άστυ και να αναζητήσει το γαλάζιο και τον ήλιο κάπου μακριά. Δεν παραλείπει, ωστόσο, να «πυρπολεί» το διαδίκτυο με δημοσιεύσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα με την καλλίγραμμη σιλουέτα της σε πρώτο πλάνο.

Κάτι που επέλεξε να πράξει και το απόγευμα της Δευτέρας μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram! «We grow old because we stop playing» έγραψε η Νικολέττα Καρρά.

View this post on Instagram A post shared by 𝐍𝐢𝐤𝗼𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐫𝐚 (@nicolekarra_official)

View this post on Instagram A post shared by 𝐍𝐢𝐤𝗼𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐫𝐚 (@nicolekarra_official)

View this post on Instagram A post shared by 𝐍𝐢𝐤𝗼𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐫𝐚 (@nicolekarra_official)

View this post on Instagram A post shared by 𝐍𝐢𝐤𝗼𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐫𝐚 (@nicolekarra_official)