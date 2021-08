Ανακοινώθηκε οριστικά σε ποιο κανάλι θα προβάλλεται φέτος το Just the 2 of us.

Το σόου του Νίκου Κοκλώνη θα επιστρέψει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αλλά από καινούργια στέγη.

Συγκεκριμένα, το Just the 2 of us θα προβάλλεται πλέον από τη συχνότητα του Alpha.

Οι αλλαγές φαίνεται ότι δεν θα σταματήσουν εδώ, αφού μένει να δούμε ποια θα είναι και τα νέα μουσικά ζευγάρια, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν φήμες για πρόσωπα που γνωρίζουμε από τη Eurovision.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουν για άλλη μια φορά πολλοί γνωστοί τραγουδιστές και celebrities της χώρας, ενώ διαφορετική θα είναι φέτος και η σκηνή από την οποία θα προβάλλεται το Just the 2 of us.

Μένει να δούμε πόσο μεγάλη αλλαγή θα φέρει η… μετακόμιση σε νέα τηλεοπτική στέγη.