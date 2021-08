Ο Πιτ Παράντα, ντράμερ του θρυλικού συγκροτήματος Offspring, ανακοίνωσε ότι τα άλλα μέλη της μπάντας… τον έδιωξαν επειδή δεν είχε εμβολιαστεί για τον νέο κοροναϊό.

Σε ανάρτησή του έγραψε:

«Από τη στιγμή που δεν κατάφερα να συμμορφωθώ με αυτό που αρχίζει να μοιάζει όλο και περισσότερο με διαταγή εκ μέρους της βιομηχανίας, πρόσφατα αποφασίστηκε ότι δεν είναι ασφαλές να είμαι κοντά στους υπόλοιπους, στο στούντιο ή σε τουρ… Δεν θα με δείτε στις επόμενες συναυλίες.

»Επίσης, θέλω να μοιραστώ την ιστορία μου προκειμένου και όλοι οι υπόλοιποι που βιώνουν τον ίδιο πόνο και την ίδια απομόνωση, επειδή οι υπόλοιποι τους εγκαταλείπουν αυτή την περίοδο, να αισθανθούν λιγότερο μόνοι».

I’ve got some unfortunate and difficult news to share. I know many of my close friends and family would’ve preferred to hear this privately first – and I apologize for the public nature of my disclosure, but I don’t know how to have this conversation multiple times. 1/17 — Pete Parada (@PeteParada) August 2, 2021

Επιπλέον ανέφερε ότι ο γιατρός του του σύστησε να μην κάνει το εμβόλιο, εξαιτίας της «προσωπικής του ιατρικής ιστορίας και των παρενεργειών που έχουν αυτά τα εμβόλια».

Offspring drummer booted from band over failure to get COVID vaccine https://t.co/B0wotCwGyu pic.twitter.com/Oh0iSJcDjc — Page Six (@PageSix) August 4, 2021



Πρόσθεσε ότι «δεν έχω αρνητικά συναισθήματα προς τη μπάντα μου. Κάνουν αυτό που θεωρούν καλύτερο για τους εαυτούς τους και το ίδιο κάνω κι εγώ».

Επιπλέον, υποστήριξε:

«Υπάρχουν αμέτρητοι άνθρωποι (όπως εγώ) που κινδυνεύουν περισσότερο από αυτές τις ενέσεις από ό,τι από τον ιό… Πρέπει να πω ότι στηρίζω απολύτως την πληροφορημένη συναίνεση – που προϋποθέτει πως η επιλογή δεν θα προκύπτει μέσω του εκβιασμού. Δεν βρίσκω ηθικό ή σοφό να επιτρέπουμε σε εκείνους με τη μεγαλύτερη εξουσία (στην κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς, τους εργοδότες) να ορίζουν τις ιατρικές διαδικασίες στις οποίες πρέπει να υποβληθούν εκείνοι με τη λιγότερη εξουσία».

Οι Offspring δεν έχουν σχολιάσει την ανακοίνωση του Παράντα.

Ο Παράντα ήταν μέλος του συγκροτήματος από το 2007 και συμμετείχε στα τελευταία τέσσερα άλμπουμ τους.

for a sec I was worried that Atom was still the Offspring’s drummer cuz he seems like the kind of guy who’d have no problem being vaccinated, glad to see it’s some new rando on the kit. Surprised they haven’t hired punk journeyman (and absolute asshole) Jay Weinberg — Lord of Overstock (@lordofoverstock) August 4, 2021



Τώρα έγινε ένας από τους διάσημους σκεπτικιστές των εμβολίων, μαζί με ονόματα όπως ο Έρικ Κλάπτον, ο Ίαν Μπράουν, ο Βαν Μόρισον και ο Νόελ Γκάλαχερ, που έχουν εκφράσει διαφορετικούς βαθμούς καχυποψίας απέναντι στα εμβόλια.

Don’t play «fuck around and find out» when the lead singer has a PhD in molecular biology and studied viruses. https://t.co/61bOoFN7wo — Dr. Tara C. Smith (@aetiology) August 4, 2021



Αυτή την εβδομάδα, ο Πολ Μακάρτνεϊ εξέφρασε την υποστήριξή του για το εμβοιαστικό πρόγραμμα, αναρτώντας φωτογραφία στην οποία εμβολιάζεται με τη λεζάντα «Να είστε cool. Να κάνετε το εμβόλιο».

Με πληροφορίες από Guardian