Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, οι Έλληνες συγκινήθηκαν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από τον Λευτέρη Πετρούνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο «άρχοντας των κρίκων» συγκέντρωσε 15.200 βαθμούς και ανέβηκε στην τρίτη θέση του βάθρου, κάνοντας περήφανη όλη την Ελλάδα που παρακολούθησε την προσπάθειά του.

Το Twitter «υποκλίθηκε» στον 31χρονο πρωταθλητή, ο οποίος ξεπέρασε σοβαρό τραυματισμό στον ώμο και πήρε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

forever proud of you, you lord of the rings. always. @Petrounias_E 💚 #Πετρουνιας pic.twitter.com/xjefnfZE0Q

— ☀️ (@hwysweekend) August 2, 2021