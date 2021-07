O διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ Σον Πεν, αρνείται να επιστρέψει στο σετ της σειράς «Gaslit», εάν πρώτα δεν εμβολιαστούν κατά του κοροναϊού, όλα τα μέλη της παραγωγής.

Μάλιστα, δεδομένου ότι στην Καλιφόρνια, όπου γυρίζεται η σειρά, ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και άρα κοστίζει ακριβά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν όλοι να ανταπεξέλθουν, ο Σον Πεν προσφέρθηκε να εξασφαλίσει δωρεάν εμβολιασμό σε όλα τα μέλη μέσω της δικής του ΜΚΟ, Core.

Sean Penn Refuses to Film Gaslit TV Series Until All Cast and Crew Get COVID-19 Vaccine: Report https://t.co/2C5fV60Vp9

— People (@people) July 23, 2021