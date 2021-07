Η Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν εντυπωσιακή, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε κόσμος στις εξέδρες λόγω του κοροναϊός. Σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής ήταν οι Λευτερής Πετρούνιας και Άννα Κορακάκη.

Ωστόσο, με αφορμή την κατάκτηση του τίτλου του ΝΒΑ από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η FIBA έκανε την δική της πρόταση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Πιο συγκεκριμένα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία μπάσκετ πρότεινε σημαιοφόρος τότε να είναι ο Greek Freak.

«Να είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημαιοφόρος στο Παρίσι» ανέφερε χαρακτηριστικά στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter η FIBA.

The Parade of Athletes begins! 🌏

The first athletes to enter the stadium are from Greece, the historical home of the Olympic Games. #GRE@HellenicOlympic | #OpeningCeremony | #Tokyo2020 | #StrongerTogether pic.twitter.com/DoueNijuQx

— Olympics (@Olympics) July 23, 2021