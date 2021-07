Τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές Αρχές στο Αιγαίο, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για τη διάσωση των προσφυγικών ροών υπογράμμισε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Μια μέρα μετά την επιχείρηση ανοιχτά της Κρήτης, όπου τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, η Ελλάδα επανέλαβε ότι η Τουρκία αρνείται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της στο Αιγαίο.

«Η Τουρκία πρέπει να παίρνει πιο σοβαρά τις διεθνείς της υποχρεώσεις», τονίζει το υπουργείο Μετανάστευσης επισημαίνοντας ότι από τις αρχές του 2021 η Ελλάδα έχει διασώσει εκατοντάδες μετανάστες που επιχειρούν να διασχίσουν τη θάλασσα από τα τουρκικά παράλια.

Yesterday the @HCoastGuard rescued 37 #migrants in this operation in the Aegean – some were found floating on boards in the sea of Crete (1/3) pic.twitter.com/PfTCLVCxrx

— Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (@migrationgovgr) July 23, 2021