Μετά από 16μηνη αναβολή, λόγω της Covid-19, η περιοδεία των Rolling Stones «No Filter» επαναπρογραμματίζεται και θα ξεκινήσει στις 26 Σεπτεμβρίου από το Σεντ Λούις των ΗΠΑ. Η μπάντα όπως ανακοίνωσε θα δώσει συνολικά 13 συναυλίες.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να ανακοινώσουμε τις προγραμματισμένες ημερομηνίες για την περιοδεία των Rolling Stones στις ΗΠΑ, η οποία θα ξεκινήσει το φθινόπωρο!», ανακοίνωσε το συγκρότημα. «Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την υπομονή σας σε αυτόν τον πολύ δύσκολο και πρωτοφανή χρόνο», τόνισε.

US 2021 TOUR ANNOUNCEMENT!

TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/cimRWrlJBx

SIGN UP FOR PRE-SALE FOR NEW ORLEANS, LOS ANGELES & LAS VEGAS SHOWS: https://t.co/mJYpZi6VCD#StonesNoFilter pic.twitter.com/bILArrzuiz

— The Rolling Stones (@RollingStones) July 22, 2021