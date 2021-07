Έτοιμη να ρίξει άλλη μια μεταγραφική βόμβα είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Κόκκινοι Διάβολοι μετά την απόκτηση του Τζέισον Σάντσο θέλουν να κάνουν κάτοικο Μάντσεστερ και τον Ραφαέλ Βαράν.

Ο Γάλλος αμυντικός θέλει να αποχωρήσει από την Ρεάλ Μαδρίτης το φετινό καλοκαίρι, με την ομάδα του Όλε Γκούνερ Σόλσκιερ να έχει κάνει τις πρώτες επαφές με την Βασίλισσα για να τον αποκτήσει. Τουλάχιστον αυτό μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρόμανο.

Ωστόσο η περίπτωση του Βαράν μόνο εύκολη δεν είναι για την Γιουνάιτεντ. Μπορεί το επόμενο καλοκαίρι το συμβόλαιο του Γάλλου αμυντικού να λήγει, ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης ζητά περίπου 70 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει. Παρόλο αυτά, σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες μέρεςς.

🚨| Manchester United are in contact with Real Madrid and Varane, they share a good relationship with his agent. Negoatiting with Real Madrid is never easy. Manchester United are waiting to see the final price. It takes time, it is not ‘imminent’.@FabrizioRomano [🎖]

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) July 5, 2021