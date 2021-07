Παρελθόν από την Ολίμπια Μιλάνο αποτελεί ο Ζακ ΛεΝτέι, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν να πάρουν χωριστούς δρόμους έπειτα από μόλις έναν χρόνο συνεργασίας.

Ο Αμερικανός φόργουορντ βρέθηκε στην Ιταλία για λογαριασμό της ομάδας του Έτορε Μεσίνα, μετά το πέρασμα του από τη Ζάλγκιρις Κάουνας (2019-20), αλλά και την παρθενική του σεζόν στη Euroleague με τα χρώματα του Ολυμπιακού (2018-19).

Ο ΛεΝτέι κατάφερε να φτάσει μέχρι το Final Four της Κολωνίας με το Μιλάνο, καταφέρνοντας να πάρει την τρίτη θέση νικώντας την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον μικρό τελικό, ενώ στη σεζόν κατέγραψε 11,8 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 28 αγώνες στην κορυφαία διοργάνωση.

Πλέον ο 27χρονος παίκτης μπορεί να συνεχίσει την καριέρα του όπου εκείνος επιθυμεί, με αρκετές ομάδες να αναμένεται να δείξουν ενδιαφέρον.

Zach LeDay and Milano have officially separated, sources tell @Sportando.

He’s a free and clear free agent.

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 5, 2021