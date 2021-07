Σάλος έχει ξεσπάσει στο Χόλιγουντ με την αποφυλάκιση του Μπιλ Κόσμπι. Ο κωμικός ηθοποιός είχε κατηγορηθεί για βιασμό με τη χρήση χαπιών και είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη έως 10 ετών, ωστόσο οι δικαστικές αρχές της Πενσυλβάνια προχώρησαν στην αναίρεση της καταδίκης του.

Πλέον βρίσκεται εκτός φυλακής με τον κόσμο να διαφωνεί με την απόφαση των αρχών αν και η Φιλίσια Ρασάντ έχει άλλη γνώμη. Η ηθοποιός του »Cosby Show», έγραψε στο Twitter μετά την αποφυλάκισή του ότι ένα τραγικό λάθος διορθώθηκε. Λίγο αργότερα, το tweet κατέβηκε, με το σκεπτικό ότι παρέχεται υποστήριξη στους κατηγορούμενους για βιασμό.

Ο Κόσμπι υπερασπίστηκε, από τη μεριά του, την Ρασάντ, αφότου το Πανεπιστήμιο του Χάουαρντ, στο οποίο είναι πρύτανης, ξεκαθάρισε ότι το tweet της στερείται ευαισθησίας. Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε τα εξής: «Οι επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης είναι προτεραιότητά μας. Προσωπικές θέσεις δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολικότερη πολιτική του πανεπιστημίου μας».

«Το Πανεπιστήμιο του Χάουαρντ πρέπει να υποστηρίξει την ελευθερία του λόγου, η οποία διδάσκεται ή υποτίθεται ότι πρέπει να διδάσκεται καθημερινά στη διάσημη νομική σχολή, η οποία βρίσκεται στο Πανεπιστήμ. Οι εξεγερμένοι των μέσων ενημέρωσης προσπαθούν να καταστρέψουν το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτήν την Ημέρα Ανεξαρτησίαςο», έγραψε από την μεριά του ο Κόσμπι.

Thank you @iamstephaniemills your voice has always been powerful! https://t.co/KwsVF4gAuz

— Bill Cosby (@BillCosby) July 4, 2021