Όλο και πιο κοντά στο απόλυτο… μπαμ βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς η γαλλική ομάδα ετοιμάζεται να ανακοινώσει το τριπλό μεταγραφικό χτύπημα!

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Παριζιάνοι έχουν καταφέρει να κλείσουν τρία μέτωπα που είχαν ανοιχτά. Ο λόγος για τους Ασράφ Χακίμι, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα και Σέρχιο Ράμος, οι οποίο θα πρέπει να θεωρούνται ήδη ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν!

Όπως αναφέρει ο Ρομάνο και οι τρεις ποδοσφαιριστές θα μετακομίσουν σύντομα στην Πόλη του Φωτός, καθώς έχουν δώσει ήδη τα χέρια με τη διοίκηση της Παρί. Ο Χακίμι θα μετακομίσει από το Μιλάνο στο Παρίσι και θα υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026, με την Παρί να δίνει στην Ίντερ ένα ποσό κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη, οι Ντοναρούμα και Ράμος θα υπογράψουν έως το 2026 και 2023 αντίστοιχα, πηγαίνοντας στο Παρίσι χωρίς κανένα κόστος, καθώς και οι δύο είναι ελεύθεροι!

