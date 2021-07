Ο Ρούντι Φερνάντεθ είναι ένας ακόμα από τους πολλούς παίκτες που έχουν σπεύσει να υποκλιθούν στον Βασίλη Σπανούλη που ανακοίνωσε πως σταματά το μπάσκετ.

Ο Ισπανός φόργουορντ με ανάρτηση του στα σόσιαλ μίντια τόνισε πως ήταν τιμή του να μοιραστεί το ίδιο παρκέ με τον «Kill Bill», ενώ τον αποκάλεσε θρύλο.

Η ανάρτηση του Ρούντι Φερνάντεθ:

«Πάρα πολλές μάχες μαζί, εκπροσωπώντας τις ομάδες και τις χώρες μας. Ήταν πραγματική τιμή να μοιραστώ το παρκέ μαζί σου. Είσαι ένας από τους καλύτερους παίκτες. μόνο σεβασμός θρύλε».

Too many fights together representing our club and our country. It has been a true honor to share the court with you. You have been on of the best players, all Respect LEGEND 🙌🙌🙌👏👏👏 pic.twitter.com/cAdBWIRvq9

— Rudy Fernandez (@rudy5fernandez) June 26, 2021