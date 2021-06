Ολοκληρώθηκε το πλήρως εξοπλισμένο και εκσυγχρονισμένο κοινωνικό πολυϊατρείο του «Χαμόγελου του Παιδιού» στην Αγία Παρασκευή, το οποίο κατασκευάστηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ, ο οποίος εκτελέστηκε από αγνώστους έξω από το σπίτι του στον Άλιμο.

Τα έσοδα για την κατασκευή του βρέθηκαν χάρη στις δωρεές του απλού κόσμου και του τηλεοπτικού κοινού της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», στην οποία συμμετείχε ο Καραϊβάζ και η οποία παρακινούσε τον κόσμο να ενισχύσει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική και έτσι το κοινωνικό πολυϊατρείο ξεκίνησε να λειτουργεί αυτή την εβδομάδα. Ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρει σε παιδιά περιλαμβάνονται η δωρεάν επίσκεψη σε οφθαλμίατρο, οδοντίατρο και ΩΡΛ.

Η σύζυγος, ο γιος και ολόκληρη η οικογένεια του αστυνομικού συντάκτη ξεναγήθηκαν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν από την αγάπη του κόσμου για το πρόσωπό του.

Η ανάρτηση της συζύγου του Γιώργου Καραϊβάζ

Συγκινητική ήταν η ανάρτηση της συζύγου του δολοφονημένου δημοσιογράφου, η οποία έγραψε:

«Με τη βοήθεια όλου του κόσμου ο Γιώργος μου θα προστατεύει παιδιά με ανάγκες,

σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους !!!!!

Τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο,

την φίλη Ζήνα Κουτσελίνη,

τον Πατέρα Γαβριήλ,

την φίλη Στέλλα Ζώη!

Αλλά πάνω από όλους εσάς, που με την αγάπη σας για το Γιώργο μου κάνατε πράξη αυτό το υπέροχο δημιούργημα , σας ευχαριστώ από καρδιάς Όλοι μαζί ας συνεχίσουνε με οδηγό την αγάπη για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδια μας»

Συγκινημένη η Ζήνα Κουτσελίνη

Για τα εγκαίνια του πολυϊατρείου έγραψε και η παρουσιάστρια και συνεργάτιδα του Γιώργου Καραϊβάζ, Ζήνα Κουτσελίνη.

«Σήμερα ο Γιώργος Καραϊβάζ θα είναι περήφανος για όσα κατάφερε… για το Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child Η σύζυγος του Στάθα, ο γιός του Δημήτρης, η μαμά της και η αδελφή της ήταν εκεί!»