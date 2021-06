Δύο μήνες μετά τον σάλο που είχε ξεσπάσει όταν η Κλόε Καρντάσιαν πάλεψε απεγνωσμένα να κατεβάσει αρετουσάριστη φωτογραφία της από το διαδίκτυο η ίδια αποφάσισε να απαντήσεις στις φήμες.

Τον Απρίλιο ένας συνεργάτης της δημοσίευσε μια φωτογραφία της, χωρίς ίχνος επεξεργασίας και φίλτρων και χωρίς να πάρει την άδειά της. Φυσικά το στιγμιότυπο που έδειχνε πως είναι πραγματικά η Khloe κυκλοφόρησε παντού στο διαδίκτυο, με την ίδια να παλεύει να το «εξαφανίσει».

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το γεγονός ότι κατέβασε την φωτογραφία της από τα social media, η Κλόε Καρντάσιαν θέλησε να απαντήσει στους επικριτές της.

Έτσι όχι μόνο δημοσίευσε δύο βίντεο με το πραγματικό της σώμα αλλά ανέβασε και ένα κείμενο – χείμαρρο για όλα όσα έχει βιώσει ως η “χοντρή αδερφή Kardashian”.

Παραδέχτηκε όλη την αλήθεια

Η Κλόε Καρντάσιαν αποφάσισε με αφορμή το Keeping Up with the Kardashians να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι έχει κάνει πλαστική στη μύτη της και έχει κάνει ενέσεις, παρόμοιες του μπότοξ, μιας και σε αυτό αντέδρασε περίεργα ο οργανισμός της.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο παρουσιαστής Andy Cohen ζήτησε από την σούπερ σταρ διευκρινίσεις σχετικά με διάφορες φήμες που ακούγονται για εκείνη όσον αφορά το σώμα της.

Η συζήτηση κινήθηκε κυρίως στην προνομιακή μεταχείριση που πιθανώς είχαν οι αδερφές της από τους ανθρώπους στη σόουμπιζ εξαιτίας της εξωτερικής τους εμφάνισης.

Η Κλόε, η οποία σε παλιότερο κείμενο της είχε παραδεχτεί ότι μονίμως ένιωθε η «χοντρή και άσχημη αδερφή» ανέφερε ότι πάντα οι αδερφές είχαν καλύτερη «τύχη» από εκείνη.

«Έχω κάνει πλαστική στη μύτη και κάποιες ενέσεις, αλλά όχι μπότοξ» παραδέχτηκε η ίδια ενώ τόνισε ότι είναι πρώτη φορά που κάποιος την ρωτάει ευθέως για αυτό το ζήτημα.

Το κείμενο της Κλόε Καρντάσιαν μετά την κυκλοφορία της αρετουσάριστης φωτογραφίας

“Γεια σας παιδιά, αυτή είμαι εγώ χωρίς φώτοσοπ και φίλτρα. Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα είναι όμορφη. Αλλά ως κάποια που έχει ταλαιπωρηθεί με την εικόνα του σώματός της σε όλη της τη ζωή, όταν κάποιος άλλος σε βγάζει φωτογραφία που δεν σε κολακεύει λόγω κακού φωτισμού ή δεν απαθανατίζει το σώμα σου με τον τρόπο που έχεις δουλέψει τόσο σκληρά για να το αποκτήσεις και μετά το μοιράζεται με όλον τον κόσμο – έχεις το κάθε δικαίωμα να ζητήσεις να το κατεβάσουν – χωρίς να έχει σημασία το ποιος είσαι.

Η αλήθεια είναι ότι η πίεση και η κριτική σε όλη μου τη ζωή να είμαι τέλεια είναι κάτι που δεν μπορώ να αντέξω: “Η Khloe είναι η χοντρή αδερφή, η Khloe είναι η άσχημη αδερφή, ο μπαμπάς της δεν είναι ο αληθινός γιατί μοιάζει διαφορετική, ο μόνος τρόπος για να χάσει τα κιλά είναι το χειρουργείο”. Να συνεχίσω;

Αλλά ποιος νοιάζεται πως νιώθει, επειδή μεγάλωσε σε μια ζωή γεμάτη προνόμια. Επίσης βρίσκεται σε ένα reality show, οπότε ήξερε τι την περίμενε.

Δεν είμαι τέλεια, αλλά σας υπόσχομαι ότι προσπαθώ κάθε μέρα να ζωή τη ζωή μου όσο πιο ειλικρινή μπορώ, με ευγένεια. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω κάνει λάθη. Αλλά δεν πρόκειται να πω ψέματα.

Αγαπώ τα φίλτρα, τον καλό φωτισμό και την επεξεργασία στις φωτογραφίες πού και πού. Με τον ίδιο τρόπο βάζω make up, φτιάχνω τα νύχια μου, φοράω τακούνια ώστε να παρουσιάσω τον εαυτό μου στον κόσμο με τον τρόπο που θέλω εγώ να με βλέπουν και αυτό ακριβώς θα συνεχίσω να κάνω, χωρίς να χρειάζεται να απολογούμαι. Το σώμα μου, η εικόνα μου και το πώς επιλέγω να δείχνω και τι θέλω να μοιράζομαι είναι δική μου επιλογή. Δεν είναι δικαίωμα κανενός να αποφασίζει ή να κρίνει τι είναι αποδεκτό και τι όχι πια” έγραψε στο Instagram.